Colloqui Usa-Iran: è ancora muro contro muro, alla ricerca di una quadra

E' ancora muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, in cerca di un accordo. Nella controproposta americana all'Iran ci sono condizioni più dure e si chiedono impegni su nucleare e uranio. Il presidente Usa, Donald Trump, attende una risposta non prima di tre giorni. Ma Teheran avverte: "Non ci fidiamo più delle promesse del nemico". E annuncia una nuova nave-mosquito che lancia missili fino a 700 chilometri. Israele, intanto, continua ad avanzare di 25 chilometri in territorio libanese, per isolare Hezbollah. E Parigi chiede una riunione lampo del Consiglio di sicurezza dell'Onu.







