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Colombia, precipita aereo militare: decine di morti

Il velivolo di fabbricazione statunitense è precipitato con 125 persone a bordo poco dopo il decollo da Puerto Leguízamo, vicino al confine con Perù ed Ecuador

24 mar 2026
Colombia, precipita aereo militare: decine di morti

Un aereo militare colombiano è precipitato poco dopo il decollo nel sud del Paese, nella regione amazzonica di Putumayo, vicino a Puerto Leguízamo. A bordo del velivolo, un C-130 Hercules, viaggiavano circa 125 persone, in gran parte militari. Il bilancio è ancora provvisorio ma parla di almeno 66 morti e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi.

Il velivolo si è schiantato pochi minuti dopo la partenza, finendo nella giungla e prendendo fuoco, circostanza che ha reso difficili i soccorsi e l’identificazione delle vittime. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le autorità hanno escluso, per ora, l’ipotesi di un attacco. Si tratta di uno dei disastri aerei più gravi nella storia recente delle forze armate colombiane.




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