Colpo di scena Trump: "Mi ricandido per un terzo mandato"

Colpo di scena alle cena dei corrispondenti della Casa Bianca, negli Stati Uniti. Il presidente Usa, durante il suo discorso, tira fuori un cappellino rosso con scritto “Trump 2028”. “Ci divertiremo un po'. Ho vinto. Ora lo farò di nuovo”, promette Trump, dal palco. Silenzio in sala dopo le sue parole. E la notizia fa il giro del mondo, tra stampa e social.

Trump ha affermato varie volte di volersi ricandidare, con dichiarazioni tra il serio e il faceto. Il 22mo emendamento, però, vieta ai presidenti di essere eletti per più di due mandati. Gli esperti spiegano che gli strumenti per superare il divieto ci sarebbero. Tra le opzioni: una modifica alla Costituzione o una convention costituzionale, ma si tratta di operazioni che richiedono precise maggioranze e particolari procedure. Intanto, a 100 giorni dalle elezioni di midterm, i democratici vanno in vantaggio sui repubblicani.







