Comincia formalmente l'era di Re Carlo III d'Inghilterra

Re Carlo III e la Regina Camilla

Pochi minuti dopo le 12 di Londra l'Arcivescovo di Canterbury Justin Welby ha deposto la corona di Sant'Edoardo il Confessore sul capo di Re Carlo III. E' stato il momento culminante della cerimonia cominciata in mattinata con la processione dei reali da Buckingham Palace all'Abbazia di Westminster tra ali di folla festante. Carlo III, 74 anni, è il 40esimo sovrano d'oltremanica solennemente incoronato dal 1066. All'interno dell'Abbazia di Westminster circa 2.200 invitati, compresi monarchi e capi di stato e quindi anche i Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Dopo il giuramento e l'incoronazione di Re Carlo III è stata la volta di Camilla che da oggi non è più Regina consorte ma Regina a pieno titolo. Per la prima volta hanno potuto assistere al rito, nell'Abbazia, anche ospiti di altre religioni, oltre a quella anglicana in un cerimonia basata su una tradizione secolare ma con non poche novità in chiave multiconfessionale, multietnica e inclusiva.

Una volta conclusa l'incoronazione il corteo Reale ha percorso a ritroso il 'mall' verso Buckingham Palace, con Re Carlo III e Regina Camilla acclamati dal popolo che nel Regno Unito – secondo gli ultimi sondaggi – resta per il 55% favorevole alla monarchia anche se, durante la giornata, non sono mancate le proteste degli anti-monarchici, il cui leader è stato arrestato. Ultimo atto pubblico della giornata dei reali l'affaccio dal balcone di Buckingham Palace: con i sovrani, i principi di Galles, William e Kate, i loro figli e gli altri membri di casa Windsor attivi. Assente invece, come previsto, il principe ribelle Harry, fratello minore di William.