GUERRA RUSSO-UCRAINA Commissione d'inchiesta Onu accusa Mosca di crimini contro l'umanità in Ucraina Al centro delle accuse gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine e la tratta di esseri umani per rafforzare le forze armate russe

Commissione d'inchiesta Onu accusa Mosca di crimini contro l'umanità in Ucraina.

Una commissione internazionale indipendente su mandato del Consiglio Onu per i Diritti Umani ha accusato ieri la Russia di crimini contro l'umanità per gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine e la tratta di esseri umani per rafforzare le proprie forze armate. Istituita nel 2022 dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la commissione osserva che "nel corso degli anni, la frequenza, l'intensità e l'estensione geografica delle ondate di attacchi" russi "sono aumentate, provocando danni considerevoli al settore energetico ucraino". La commissione non parla a nome delle Nazioni Unite e non è riconosciuta da Mosca.

Nel suo rapporto afferma che lo scorso inverno, quando le temperature sono scese fino a 21 gradi sotto zero, milioni di persone in Ucraina hanno subito prolungate interruzioni del riscaldamento, dell'elettricità e delle forniture di acqua e gas, trovandosi ad affrontare "condizioni di vita insopportabili", mentre quest'anno, «con l'avvicinarsi dell'inverno, gli attacchi si sono nuovamente intensificati". La commissione aveva già qualificato in passato come crimini contro l'umanità gli attacchi dei droni russi contro i civili e i trasferimenti forzati di persone.

Per quanto riguarda il reclutamento di cittadini stranieri da parte di Mosca, la commissione afferma di aver "raccolto prove convincenti del fatto che le autorità russe hanno sottoposto a tratta persone provenienti da 29 Paesi", dal Bangladesh a El Salvador al Sudafrica, usando "l'inganno e la coercizione, in coordinamento con intermediari o agenzie operanti in diversi Paesi e regioni del mondo". Una volta arrivati in Russia, ad alcuni di questi combattenti sono stati confiscati i documenti prima di essere inviati in Ucraina ed essere impiegati prevalentemente "in missioni pericolose". «Molti sono stati uccisi o risultano dispersi», sottolinea il gruppo di esperti.

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