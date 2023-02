GUERRA IN UCRAINA Commissione europea a Kiev per vertice con il governo ucraino

La delegazione Ue più numerosa di sempre arriva a Kiev: 15 commissari per partecipare a un vertice con l'intero Governo ucraino. La riunione precede il summit Ue-Ucraina di domani, al quale parteciperanno la presidente della Commissione Ue Von der Leyen, il presidente del Consiglio Ue Michel e il presidente ucraino Zelensky. Il programma della missione non è noto per ovvi motivi di sicurezza, ma il suo significato è chiaro: “Siamo qui per mostrare che sosteniamo l'Ucraina più fermamente che mai”, dichiara la Von der Leyen. “L'Europa con la sua assistenza ha raggiunto i 50 miliardi di euro dall'inizio della guerra ed è rimasta unita all'Ucraina fin da subito”, aggiunge l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Borrell. Intanto a Kramatorsk, nell'Est del Paese, un nuovo attacco delle forze di Mosca. “I terroristi russi – afferma Zelensky – hanno colpito alcuni condomini con un missile balistico provocando almeno tre vittime civili. Alcune persone sono ancora sotto le macerie. Nessun obiettivo – conclude – se non il terrore”.

E se da una parte la Russia, secondo la Difesa ucraina, starebbe pianificando una grande offensiva in occasione dell'anniversario dell'invasione, il 24 febbraio; dall'altra la Polonia sarebbe favorevole all'invio di caccia a Kiev se la decisione fosse comune alla Nato. Caccia che gli Usa non vogliono inviare: al loro posto 2 miliardi in aiuti militari, inclusi per la prima volta razzi a lungo raggio. Forniture che preoccupano Mosca, con il ministro degli Esteri Lavrov che accusa: “Se queste armi verranno consegnate, molto probabilmente verranno forniti anche gruppi di combattimento. Questi militari – conclude – saranno congedati dai loro eserciti e registrati come mercenari”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: