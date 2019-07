Commissione Europea: Ursula von der Leyen verso la presidenza? Dall'Italia le prime reazioni politiche

Ora decisive per eleggere il nuovo capo della Commissione Europea. E' Ursula von der Leyen la candidata designata dal Consiglio europeo a presiedere l'organismo. Nel tardo pomeriggio è prevista la votazione. Questa mattina Von Der Leyen, ministra della Difesa in Germania, ha tenuto un discorso all'assemblea di Strasburgo spaziando tra i temi più caldi, su tutti le migrazioni. "C'è l'obbligo di salvare vite", ha detto la candidata riferendosi alla situazione nel Mediterraneo. Ma allo stesso tempo ha espresso l'intenzione di ridurre la migrazione irregolare e di lottare contro gli scafisti.

Al centro dell'intervento di von der Leyen anche il lavoro, con l'obiettivo di un salario minimo per garantire agli occupati una "vita dignitosa". Poi l'ambiente, con la promessa di un "accordo verde per l'Europa" e il dimezzamento delle emissioni di Co2 entro il 2030 come traguardo. Voterà contro di lei il gruppo "Identità e democrazia" di cui fa parte la Lega, anche se Matteo Salvini ha definito le parole contro l'immigrazione clandestina "interessanti". Se eletta sarà la prima donna alla guida della Commissione.

Nel video, un breve estratto del discorso di Ursula von der Leyen e le dichiarazioni di Marco Zanni (eurodeputato Lega) e Fabio Massimo Castaldo (eurodeputato M5S)