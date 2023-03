UCRAINA Conclusi colloqui Putin-Xi: firmato un accordo di cooperazione economica fino al 2030 Hanno sottolineato che la crisi ucraina "dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace"

Si sono conclusi dopo tre ore, con la firma di un accordo per lo sviluppo economico fino al 2030, i colloqui al Cremlino tra i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Il presidente cinese e l'omologo russo hanno firmato una dichiarazione congiunta al Cremlino "sull'approfondimento del partenariato strategico globale di coordinamento dei due Paesi per la nuova era", sottolineando che la crisi ucraina "dovrebbe essere risolta attraverso colloqui di pace". Lo scrive su Twitter la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Hua Chunying.



Tra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping c'è stato "uno scambio di opinioni franco e sostanzioso". Lo ha detto lo stesso Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, dopo due ore di colloqui a porte chiuse al Cremlino seguito da una sessione pubblica alla presenza delle delegazioni allargate. Le relazioni tra la Cina e la Russia dimostrano "una sana dinamica di sviluppo" afferma il presidente cinese.

È improbabile che una conversazione telefonica tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente ucraino Vladimir Zelensky abbia luogo oggi o domani poiché il leader cinese è ora impegnato nella sua visita a Mosca: lo ha detto ai giornalisti l'aiutante presidenziale russo Yuri Ushakov, come riporta la Tass. Alla domanda se la Russia ritenga che i potenziali colloqui telefonici tra Xi Jinping e Zelensky siano importanti per risolvere la guerra in Ucraina, Ushakov ha risposto: "In questo contesto, una potenziale conversazione è del tutto insignificante", ha detto.

