Concluso primo round colloqui tra Russia e Ucraina, proposte scritte su neutralità.

Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra delegazioni di Russia e Ucraina al palazzo Dolmabahce di Istanbul in Turchia. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'ambasciata ucraina di Ankara. Il capo negoziatore russo Medinsky, citato dalla Tass, ha parlato di "colloqui costruttivi" con Kiev e dice che la Russia ha ricevuto proposte scritte dall'Ucraina che confermano la sue aspirazioni di neutralità e di Paese denuclearizzato.

L'Ucraina, come riferisce la sua delegazione, non entrerà nella Nato, ma la sua candidatura per entrare nell'Unione europea non può essere bloccata. Uno dei negoziatori ucraini ha detto: "Vogliamo un meccanismo internazionale di garanzie di sicurezza in cui i Paesi garanti agiscano in modo simile all'articolo 5 della Nato, e ancora più fermamente".

Lo status della Crimea e del Donbass saranno oggetto di trattative ad hoc tra Ucraina e Russia aggiuntive a quelle tenutesi oggi a Istanbul. Lo ha detto il capo negoziatore ucraino Mikhailo Podolyak citato dall'agenzia Unian, che ha poi detto che i colloqui con la Russia continuano stasera.

