Conferenza Berlino: Sarraj e Haftar in stanze separate.

Sono iniziati i lavori al vertice di Berlino sulla Libia. Angela Merkel ha ricevuto tutti i leader internazionali invitati: soltanto la Tunisia ha rifiutato perché coinvolta tardivamente. Anche il premier Fayez Al Sarraj e il generale Khalifa Haftar sono nella capitale tedesca, dove hanno avuto colloqui separati con la Cancelliera e si trovano in stanze separate. I due non avrebbero avuto contatti. L'Italia, intanto, per voce del premier Conte e del ministro Di Maio fa sapere di essere disponibile a prendere parte a una missione internazionale. Sarraj attacca l'Ue perché, sostiene, è arrivata tardi e con posizioni divergenti. La replica di Conte: "Non è vero, ci siamo sempre stati". Anche il Papa, durante l'Angelus, ha lanciato un appello per la pace: "Auspico vivamente che questo vertice, così importante, sia l'avvio di un cammino verso la cessazione delle violenze e una soluzione negoziata che conduca alla pace e alla tanto desiderata stabilità del Paese",



