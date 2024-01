WASHINGTON FILES Conflitto in Ucraina: Alan Friedman intervista il Ministro degli Esteri Antonio Tajani Al centro della prima puntata, in onda domani su RTV alle 21:30, la guerra tra Russia e Ucraina con un focus sugli aiuti militari a Kiev

Decimo appuntamento su San Marino RTV con Alan Friedman e il suo Washington Files, programma di approfondimento dedicato agli Stati Uniti e alla campagna presidenziale. Per la prima puntata del 2024, lunedì 15 gennaio (ore 21.30) focus sui conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, e sulla corsa per la Casa Bianca, dopo la rinuncia alla candidatura del governatore repubblicano Chris Christie, con un ospite di primissimo piano, il ministro Tajani, intervistato da Friedman sui temi più caldi dell’attualità.

“Stiamo lavorando per convincere l’Ungheria - afferma Tajani - a dare il via libera al sostegno all’Ucraina, l’Italia sta facendo la sua parte ed è pronto l’ottavo pacchetto di aiuti, ha affermato, senza l’aiuto dell’occidente non si può arrivare alla pace”. Tajani spera anche che l’Europa possa raggiungere un compromesso per superare il veto di Viktor Orban al pacchetto da 50 miliardi di euro, senza bisogno di togliere a Orban il diritto di voto: “credo sempre nella diplomazia e nel dialogo e che si possa trovare una soluzione positiva anche per l’Ucraina”.

