Conflitto russo-ucraino: esplosioni in Crimea, fumo vicino al ponte di Kerch.

Esplosioni sono state udite oggi in Crimea, nel territorio annesso dalla Russia, con colonne di fumo avvistate vicino al ponte di Kerch. Lo riportano fonti locali. Due missili ucraini, segnalano le istituzioni della zona, sono stati abbattuti dalla difese aeree russe. La tensione continua a salire mentre proseguono i raid nella regione di Zaporizhzhia. Attacchi russi anche nel Donetsk, a Kherson e proprio le forze di Mosca migliorano le posizioni verso Kupyansk, a Est. Intanto, Kiev sta pensando di inserire tra le materie scolastiche un corso per imparare a pilotare droni, come anticipato dal Ministero dell'Istruzione. La disciplina scolastica si chiamerà "Difesa dell'Ucraina".

