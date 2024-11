GUERRA Conflitto russo-ucraino: lanciati missili a lungo raggio Kiev ha utilizzato vettori americani e britannici, Mosca ha lanciato per la prima volta un missile balistico intercontinentale

Si alza il livello del conflitto russo-ucraino ed entrano in scena i missili a lungo raggio, dopo l'ok di Biden a Kiev per l'utilizzo e la contestuale fornitura di mine anti-uomo. L'esercito ucraino ha colpito in profondità nel territorio russo con missili americani e britannici mentre, secondo l'aeronautica militare di Kiev, Mosca ha lanciato un missile balistico intercontinentale colpendo aziende e infrastrutture nella città centro-orientale di Dnipro ed è la prima volta che utilizza un vettore così potente e durante la guerra. Kiev ha anche precisato che non trasportava una testata nucleare, a dimostrazione che se ne paventa l'eventualità. In una intervista a Fox news, intanto, il presidente Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina non può perdere decine di migliaia di uomini per riconquistare la Crimea che potrebbe invece essere recuperata con la diplomazia, aprendo in qualche modo al negoziato sulla penisola in mano russa dal 2014.

