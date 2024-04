ESTERI Congresso americano: ok ad aiuti militari per Ucraina ed Israele A Gaza intanto è allarme la crisi alimentare

Via libera del Congresso americano ai nuovi aiuti per 61 miliardi di dollari all'Ucraina. Biden oggi firmerà il provvedimento che prevede l'invio di altre armi a Kiev già questa settimana. Zelensky ringrazia per il contributo che definisce "vitale", mentre Mosca annulla l'annuale parata per la Giornata della vittoria del 9 maggio per "minacce alla sicurezza".

Nel pacchetto di aiuti americani ci sono anche 13 miliardi di dollari per Israele. “È un messaggio forte a tutti i nostri nemici", commenta il ministro degli affari esteri israeliano ringraziando gli Usa. Proseguono intanto i raid su Gaza: 7 morti tra ieri sera e stanotte a Rafah e Nuseirat. 310 i camion di aiuti entrati ieri nella Striscia: un record dal 7 ottobre.

L'intera popolazione di Gaza però, con i suoi 2,2 milioni di abitanti, è nel pieno della crisi alimentare più grave nella storia della scala della sicurezza del cibo. A dicembre 2023 identificata oltre un quarto della popolazione, ovvero 600mila persone in condizioni di “Catastrofe” e a rischio carestia.

