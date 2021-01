USA Congresso proclama vittoria Biden, Trump rischia la rimozione Bloccati i profili social del tycoon

Il Congresso proclama Joe Biden e Kamala Harris presidente e vicepresidente degli Usa, dopo che la seduta era stata interrotta ieri sera dall'assalto dei manifestanti pro-Trump che ha portato a 4 morti, 13 feriti e 68 arresti. Biden e Harris giureranno il 20 gennaio. "Anche se sono totalmente in disaccordo con il risultato delle elezioni ci sarà una transizione ordinata verso il 20 gennaio", assicura Trump. Ma per lui si annuncia lo spettro della rimozione. Il 25esimo emendamento è la leva che potrebbe essere azionata nei suoi confronti. Il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, lo ha già invocato.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Trump ha intanto rimosso i tre tweet che hanno causato il blocco temporaneo del suo account. Quelli su Facebook saranno invece bloccati "indefinitamente e per almeno le prossime due settimane fino a quando una pacifica transizione di potere non sarà completata", afferma Mark Zuckerberg.



I più letti della settimana: