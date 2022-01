Consiglio d'Europa: l'olandese Tiny Kox presidente dell’Assemblea parlamentare

La Sinistra unitaria europea guiderà l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per il 2022. Il capogruppo, il parlamentare olandese Tiny Kox, è stato eletto come presidente con 164 voti, contro gli 80 andati alla sfidante ucraina del partito popolare europeo. Nel suo discorso di insediamento, Kox ha dichiarato: "Spero che quest'assemblea resti un foro indipendente per il dialogo, un'agorà dell'Europa". Ha poi evidenziato che per lui resta essenziale mantenere aperto il dialogo con i governi e i parlamenti di tutti i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa. Per San Marino è presente Marco Nicolini, quale Presidente della Delegazione Sammarinese, mentre i consiglieri Marica Montemaggi, Mariella Mularoni e Gerardo Giovagnoli, hanno partecipato in collegamento remoto da San Marino, a causa delle forti restrizioni imposte dal governo francese.