GUERRA Consiglio Europeo: al centro Ucraina e piano riarmo La presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola: "In un mondo di potenze singole in ascesa, non possiamo permetterci di essere schiacciati per mancanza di ambizione politica”

Si è aperto il Consiglio europeo chiamato a discutere della situazione in Ucraina e del piano per il riarmo. Quasi sicuramente il pacchetto sulla difesa avrà il consenso dei 27, ma sui dettagli permangono non pochi distinguo.

"In un mondo di potenze singole in ascesa, non possiamo permetterci di essere schiacciati per mancanza di ambizione politica” dichiara la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola. Per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale invece, la Presidente ritiene che si tratta di un'opportunità d'oro per allineare il portafoglio europeo alle priorità strategiche. Non manca una stoccata alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di ieri: “Il Manifesto di Ventotene – afferma Metsola – rappresenta le prime tracce dell'idea di un'Europa federale”.

Intanto in Medioriente l'esercito israeliano ha avviato un'operazione di terra lungo la strada costiera nel nord della Striscia di Gaza. Prima dell'operazione le forze armate e i servizi di sicurezza dello stato ebraico hanno colpito infrastrutture militari e postazioni di lancio di missili anticarro di Hamas. Ripresa degli scontri che però ha portato migliaia di persone in marcia verso la Knesset israeliana a Gerusalemme per protestare contro le scelte del governo Netanyahu e il mancato raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi.

