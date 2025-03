Consiglio europeo straordinario sull'Ucraina, Zelensky: “Abbiamo ripreso a lavorare con gli Stati Uniti”

A Bruxelles la riunione straordinaria del Consiglio europeo sull'Ucraina. I leader dei 27 riuniti per decidere sul progetto von der Leyen per la difesa comune. “È un momento spartiacque. L'Europa è in pericolo, è importante difendersi” afferma la presidente della Commissione Ue. “Sentiamo di non essere soli. Grazie per il vostro nuovo programma a favore della sicurezza” sottolinea il presidente ucraino Zelensky che aggiunge: “Abbiamo ripreso a lavorare con gli Stati Uniti, la prossima settimana ci sarà un incontro significativo". La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sprona gli stati dell'Unione: “Dobbiamo fare di più per sostenere Kiev”.

Intanto il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov paragona il presidente francese Emmanuel Macron a Napoleone e Hitler dopo l'annuncio dell'ombrello nucleare francese per l'Europa: “Almeno loro affermavano apertamente di voler conquistare la Russia – dice - lui vuole sconfiggerci, ma sostiene che siamo noi a minacciare la Francia”. Lavrov ha poi parlato di un'eventuale presenza di soldati europei in Ucraina, così come ventilato da Parigi: “Significherebbe non un presunto coinvolgimento ibrido, ma diretto, ufficiale, aperto dei Paesi Nato nella guerra contro la Russia e non può essere permesso”.