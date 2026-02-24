GINEVRA Consiglio ONU per i diritti umani: focus del SdS Beccari su crisi globali e multilateralismo Intervento che cade proprio il giorno del quarto anniversario dallo scoppio del conflitto in Ucraina

Le sfide globali e le linee guida della politica estera sammarinese al centro dell'intervento del Segretario Luca Beccari a Ginevra alla 61° sessione del Consiglio ONU per i diritti umani. Intervento che cade proprio il giorno del quarto anniversario dallo scoppio del conflitto in Ucraina. Ribadita da Beccari la ferma condanna dell'aggressione russa, la necessità di raggiungere una pace giusta nel rispetto della sovranità ucraina e la conferma della neutralità attiva di San Marino.

"San Marino ha avuto modo di ricordare i suoi recenti passaggi sia per quanto riguarda la crisi mediorientale, il sostegno alla Palestina - sottolinea Beccari - sia il suo continuo appoggio all'Ucraina e alla ricerca di soluzioni pacifiche di questi importanti scenari di scontro".

Beccari ha ricordato inoltre il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di San Marino e l'impegno concreto nell'accoglienza dei profughi palestinesi. Rimarcato anche l'impegno storico del Titano nella tutela dei diritti umani e in particolare nell'abolizione della pena di morte. Numerosi anche i confronti bilaterali, tra cui quelli con gli omologhi del Kyrghikistan, Maldive e Portogallo.

Nel servizio l'intervista a Luca Beccari (Segretario di Stato Affari Esteri)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: