Console RSM in Libano: nessuna notizia certa sull'eventuale coinvolgimento di Hezbollah nel conflitto

Sulla situazione nel Paese dei cedri, dopo l'attacco di Hamas ad Israele – e le tensioni crescenti in tutto il quadrante mediorientale -, abbiamo sentito Youssef Zoghaib. Il Console Generale di San Marino in Libano parla di una situazione ancora tutto sommato tranquilla al confine con Israele; al netto – ricorda - del lancio di 2-3 missili, ad opera però di un gruppo palestinese e non di Hezbollah. Ma ciò, osserva, non significa che non vi sia una collaborazione tra Hezbollah e Hamas. Zoghaib riferisce di un incontro – 2 settimane fa, in Libano – fra i leader delle due organizzazioni. Quanto ad un eventuale coinvolgimento del “Partito di Dio” nel conflitto israelo-palestinese, ricorda come non vi siano notizie certe; “la confusione è totale”. Però – aggiunge - Hezbollah ha assicurato UNIFIL e Governo libanese che non vuole entrare in nessun modo in un conflitto con Israele. Speriamo arrivi la pace – conclude il Console -; rimarcando come ciò sia possibile solo con i negoziati, e la creazione di uno Stato palestinese indipendente che viva in pace con Israele.

Ascolta l'intervista a Youssef Zoghaib, Console Generale di San Marino in Libano

