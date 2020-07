Conte: niente veti e stop a dumping fiscale e surplus

Battaglia del premier Conte al vertice europeo: niente veti, è il messaggio, l'ultima parola non deve spettare agli Stati. E l'Italia farà le riforme, ma pretende di affrontare nell'Ue i temi del dumping fiscale e dei surplus commerciali. L'Olanda apre alla proposta Michel: una riduzione da 500 a circa 450 miliardi delle sovvenzioni a fondo perduto e un rafforzamento di 15 miliardi della Resilience Recovery Facility, ma insiste che c'è ancora molto da risolvere. Angela Merkel, mediatrice tra le opposte fazioni, si mette in gioco per il futuro dell'Ue.