Conto alla rovescia per il summit Usa-Russia

Mancano ormai poco più di 48 ore al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, fissato per il 15 agosto alla base militare di Elmendorf-Richardson, a meno di dieci chilometri da Anchorage, in Alaska. Secondo la Cnn, è l’unico sito nello Stato a garantire i massimi standard di sicurezza, anche se la Casa Bianca avrebbe preferito evitare l’immagine di ospitare il leader russo in una struttura militare americana.

L'ultimo bilaterale tra Trump e Putin risale al luglio 2018 ad Helsinki. Oggi intanto a Berlino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky partecipa a una videoconferenza con i leader europei e con Trump per discutere la linea comune in vista dell’incontro. Kiev teme che il faccia a faccia rappresenti “una vittoria personale” per il Cremlino, capace di rompere l’isolamento diplomatico di Putin e rallentare nuove sanzioni americane.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha respinto questa lettura, definendo il vertice “esplorativo” e finalizzato a chiarire le posizioni reciproche: “Trump vuole guardare Putin negli occhi per capire se esiste una possibilità di accordo”. Sul fronte internazionale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso “pieno sostegno” alla Russia in una telefonata ufficiale con Putin, riaffermando il patto di mutua difesa firmato lo scorso anno. Intanto, da Mosca il ministero degli Esteri accusa Kiev di intensificare “attività terroristiche” in vista del vertice, ipotizzando provocazioni a Kharkiv per colpire civili e attribuirne la responsabilità alla Russia davanti a media occidentali.









