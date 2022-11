Cop27: i negoziati si allungano, oggi non si chiude

Non si concluderà oggi come previsto la Cop27 di Sharm el-Sheikh. La conferenza andrà avanti fino a domani, e potrebbe prolungarsi fino a domenica. Lo apprende l'Ansa da fonti diplomatiche. La trattativa è molto indietro, solo stanotte alle 3:30 è uscita una prima vera bozza di documento. Servirà almeno un altro giorno di negoziati per arrivare a qualche risultato concreto, forse due giorni. La mossa odierna della Commissione europea, di aprire ad un fondo per i loss and damage, in cambio del mantenimento del target di 1,5 gradi di riscaldamento globale fissato l'anno scorso alla Cop26 di Glasgow, potrebbe sbloccare il negoziato.