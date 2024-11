BAKU Cop29: Guterres, nel 2024 la distruzione clima è stata magistrale E' il tragico quadro descritto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite al vertice sul clima

"Nel 2024 la distruzione del clima è stata un'opera magistrale. Biodiversità cancellata nei mari sempre più caldi; lavoratori distrutti dal caldo insopportabile; inondazioni che hanno devastato intere comunità; siccità che ha bruciato i raccolti". E' il tragico quadro descritto dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione del vertice sul clima Cop29 in corso a Baku in Azerbaigian. "Tutti questi disastri - sostiene Guterres - sono aggravati dal cambiamento climatico provocato dall'uomo. Abbiamo bisogno di una decisiva azione sul clima e ne abbiamo bisogno adesso".

Nella transizione energetica, ha detto "troppo spesso noi vediamo ripetere gli errori del passato, in una esplosione di ingordigia che schiaccia i poveri. Vediamo una corsa alle risorse, con comunità sfruttate, diritti calpestati e l'ambiente distrutto. I Paesi in via di sviluppo vengono degradati al fondo della catena del valore, mentre gli altri si arricchiscono sulle loro risorse".

