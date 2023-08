RILEVAZIONI Copernicus EU: temperatura media di luglio 2023 la più alta mai registrata

Copernicus EU: temperatura media di luglio 2023 la più alta mai registrata.

Il servizio di osservazione della Terra di Copernicus EU ha confermato che la temperatura media di luglio 2023 è stata la più alta mai registrata per qualunque mese, da quando ci sono rilevazioni scientifiche. Il mese è stato di 0,72 gradi più caldo della media 1991-2020 per luglio, e di 0,33 gradi superiore al precedente mese più caldo, il luglio del 2019. Ondate di calore sono state registrate in molte regioni dell'emisfero nord, compresa l'Europa meridionale.

Qui il bollettino di Copernicus

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: