RISCALDAMENTO CLIMATICO Copernicus, l'oceanografo Carniel: "Il riscaldamento delle acque modifica la macchina climatica globale" L'intervista all'esperto del CNR sull'ultimo report pubblicato dal programma europeo di osservazione e monitoraggio della Terra

Gli ultimi bollettini pubblicati da Copernicus, il programma di monitoraggio climatico Ue in partnership con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), evidenziano record allarmanti per le temperature superficiali globali dei mari, che continuano a toccare massimi storici. L'ultimo e allarmante dato è relativo al mese di luglio 2026: ne abbiamo parlato con Sandro Carniel, oceanografo del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

"Gli ultimi dati del servizio europeo Copernicus riportano che abbiamo registrato, nel luglio 2026, la temperatura del luglio più caldo mai verificatasi da quando siamo in grado di misurare la temperatura in modo attendibile, arrivando ad un passo dai 21 gradi, ovvero a 20,96 centigradi.

Perché un mare più caldo dovrebbe preoccuparci? Innanzitutto perché gli oceani sono i più grandi regolatori termici del pianeta. Se riscaldiamo il mare, non stiamo semplicemente rendendo più calde le nostre vacanze al mare, ma stiamo modificando nel profondo una macchina climatica molto complessa.

Un mare più caldo ovviamente è anche un mare capace di ospitare specie che non erano tipiche di quel mare solo fino a pochi anni fa. Un esempio classico è quello del pesce scorpione, che è arrivato attraverso il taglio del canale di Suez e ha trovato un Mediterraneo così accogliente, così simile ai mari tropicali dei quali veniva, che ha detto 'sai che c'è, mi fermo qui e comincio a prosperare e a riprodurmi in maniera incontrollata'. Quindi l'effetto di un clima che cambia porta ovviamente delle migrazioni di animali e di vegetali che possono non andare in accordo con l'ecosistema che li ospita. D'altronde è un esempio che si estende nella catena fino agli esseri umani.

Il riscaldamento dei mari, dunque, provoca una serie di conseguenze che toccano l'economia, la salute dell'uomo, la stabilità climatica e via via si propagano anche ai settori economici e alla vita sociale del pianeta tutto.

È un problema che va ben oltre la temperatura del mare un po' più calda o il fatto di poter fare il bagno un mese in più nel Mediterraneo. È un problema molto serio, che va capito e governato in anticipo perché non si sta fermando e sta peggiorando mese dopo mesi".

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