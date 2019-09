Copertina horror di 'Bild': Draghi come Dracula

L'intervista a Stefano Cordero di Montezemolo

L'ultima mossa di Mario Draghi non è proprio stata digerita dalla Germania. Il quotidiano Bild dà voce al malcontento per i tassi negativi con un fotomontaggio del presidente della Bce presentato come il conte Dracula. “ Così Draghila – titola il giornale – succhia i nostri conti correnti svuotandoli”. Dure critiche contro il nuovo pacchetto di politica monetaria ultra-espansiva arrivano anche dal presidente della Bunedsbank. “La Bce – attacca - si è spinta oltre il dovuto". Il sito del settimanale tedesco Der Spiegel sostiene che nel Consiglio di ieri Mario Draghi "ha incontrato la più accanita resistenza del suo mandato".

Una mossa, quella di Draghi, che non convince del tutto neppure qualche economista italiano. Nel video l'intervista a Stefano Cordero di Montezemolo