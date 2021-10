COREA DEL NORD Corea del Nord testa un missile balistico. Giappone: "Violazione delle risoluzioni Onu" Il lancio mentre Corea del Sud, Usa e Giappone discutono come riportare Pyongyang al tavolo negoziale

Corea del Nord testa un missile balistico. Giappone: "Violazione delle risoluzioni Onu".

La Corea del Nord ha testato un missile balistico verso il mar del Giappone: secondo il comando militare della Corea del Sud, si è trattato di un SLBM (Submarine-launched ballistic missile), lanciato da un sito vicino alla base di Sinpo, nella provincia di South Hamgyong: il vettore avrebbe coperto una traiettoria di 430-450 km prima di finire in mare, con un'altitudine massima di 60 km. Il lancio è avvenuto mentre gli inviati nucleari di Corea del Sud, Usa e Giappone sono a Washington per discutere gli sforzi congiunti per riportare Pyongyang al tavolo negoziale, tra aiuti umanitari e altri incentivi. Il premier giapponese Kishida ha condannato l'atto definendolo una palese violazione delle risoluzioni dell'Onu, qualificando le azioni della Corea del Nord "estremamente spiacevoli".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: