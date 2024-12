TENSIONE Corea del Sud introduce la legge marziale: cresce l'apprensione a livello internazionale

Corea del Sud introduce la legge marziale: cresce l'apprensione a livello internazionale.

Cresce l'attenzione, a livello internazionale, dopo la dichiarazione della legge marziale d'emergenza in Corea del Sud. Per il presidente, Yoon Suk Yeol, la misura serve a salvaguardare il Paese dalle "minacce delle forze comuniste" del Nord e "per eliminare gli elementi anti-Stato". Apprensione della comunità internazionale. "Grave preoccupazione" è stata espressa dagli Usa che si dicono comunque fiduciosi che "qualsiasi disputa politica venga risolta pacificamente".

