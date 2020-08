Coronavirus: a Rimini arriva la clinica mobile

Sono 6 i ragazzi di rientro da Porto Rotondo, in Sardegna, trovati positivi al covid 19 dall'azienda sanitaria locale di Roma. Si tratta di due gruppi di giovani che hanno partecipato a una festa nella serata dell'8 agosto. La stessa unità ha comunicato che è stato individuato, dai test che si stanno svolgendo all'aeroporto di Fiumicino, un ragazzo di Pescara positivo di ritorno da Malta. Altre tre persone positive, sempre in arrivo da Malta, trovate all'aeroporto d'Abruzzo. Come da prassi i positivi sono stati messi in isolamento domiciliare mentre gli altri passeggeri a bordo dei voli sono stati informati e dovranno monitorare le loro condizioni di salute.

A Rimini è arrivata, in piazzale Fellini, la clinica mobile che rientra nel progetto “Riviera Sicura”. Effettuerà attività di screening mirata alla prevenzione della trasmissione da oggi fino al 24 agosto. Ci si potrà sottoporre al test sierologico rapido al costo di 10 euro e in caso di risultato positivo verrà eseguito anche il tampone.

Nel mondo sono quasi 22 milioni i contagiati. Al primo posto sempre gli Stati Uniti seguiti da Brasile e India. Dopo la Russia anche la Cina ha approvato il suo primo vaccino contro il coronavirus. “Con questa via libera – dicono da Pechino – strada spianata alla possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia”.