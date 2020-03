Coronavirus: anche l'Ucraina verso il "modello italiano" di contenimento del contagio 42, al momento i contagi; 3 le vittime. La corrispondenza settimanale di Victoria Polischuk

Ad oggi sono stati registrati in Ucraina 41 casi di infezione da COVID-19; 3 dei quali letali. Nelle ultime 24 ore 15 persone sono risultate positive al virus. Ma più di 100 persone in tutto il Paese stanno aspettando i risultati dei tamponi. Non si tratta più di individui di ritorno dall'estero, ma persone entrate in stretto contatto con malati all'interno del Paese. In particolare, a Zhytomyr il paziente è un agente di viaggio, a Mariupol un dipendente di una grande azienda, e nella Regione di Ternopil un prete. I contatti che hanno avuto sono molto estesi. Un caso di positività al coronavirus è stato confermato nella Verkhovna Rada MP. E' sotto trattamento nella propria abitazione. Le Autorità ucraine stanno tentando di guadagnare tempo per evitare che molte persone si ammalino. Ma allo stesso tempo, ad oggi, numerosi ucraini stanno ritornando a casa con voli speciali. Siamo stati messi in quarantena a casa ormai da una settimana. I negozi di alimentari sono aperti, ma personalmente preferisco le consegne a domicilio. Anche i trasporti pubblici, ad eccezione della metropolitana, sono in funzione, ma possono ricevere solo 10 persone alla volta. Le misure restrittive potrebbero intensificarsi nel prossimo futuro, e alle persone non sarà consentito uscire dalle proprie case se non per motivi urgenti, come in Italia. Al momento nelle città c'è ancora tanta gente a passeggio nei parchi. La maggior parte non indossa mascherine, perché semplicemente non sono disponibili nelle farmacie. Da domani potranno usare i trasporti pubblici solo dottori, militari, personale giudiziario, farmacisti, soccorritori, e dipendenti di alimentari e aziende di pubblica utilità. Il Presidente fornisce aggiornamenti in TV quotidianamente. Dall'Ucraina Victoria Polischchuk



I più letti della settimana: