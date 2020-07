Coronavirus: aumentano i pazienti in Italia, 384 i guariti

Fuori dai confini di San Marino il covid non molla la presa. Frena il calo degli attualmente positivi in Italia, dove i guariti oggi sono 384, i morti sono 15, mentre i nuovi casi sono 223, in aumento per il quinto giorno consecutivo. In tutto il mondo, la pandemia ha ucciso almeno 517mila persone, mentre i contagi sono più 10 milioni e 700mila.

Nuovo record degli Stati Uniti: 53mila nuovi positivi in un solo giorno. Il Brasile non vede la luce alla fine del tunnel, con numeri alti ma stabili: i contagi sono in totale un milione e mezzo. Seguono la Russia con 660mila positivi e l’India con 625mila.



