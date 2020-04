Coronavirus: aumentano le vittime negli Usa. Australia scopre vendita criminale del vaccino sul dark web

Le vittime del coronavirus negli Stati Uniti hanno superato quota 60 mila. Secondo i dati elaborati dalla John Hopkins University i decessi da Covid-19 accertati sono 60.876, mentre i casi di pazienti contagiati sono saliti a 1.036.652. Donald Trump scalpita per tornare in campagna elettorale e la prossima settimana, ha annunciato la Casa Bianca, dovrebbe recarsi in Arizona. Si tratta del primo viaggio del presidente americano che a causa della pandemia del coronavirus per settimane non si è più mosso da Washington. "Spero anche di andare presto in Ohio", ha detto lo stesso tycoon, "cominceremo ad andare in giro di nuovo e in un futuro non molto lontano torneremo a organizzare enormi comizi". "E le persone - ha aggiunto - saranno sedute l'una accanto all'altra, perché non posso immaginare un comizio dove su quattro sedie solo una è occupata, non sarebbe un bello spettacolo".

In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 7.099 nuovi casi di coronavirus (il più alto giornaliero) e il totale ora ha sfondato quota 100mila contagiati, a 106.498 in totale. La Russia, stando ai dati compilati dalla Johns Hopkins University, diventa così l'ottavo Paese col più alto numero di casi ufficiali al mondo, dopo la Turchia. I morti sono stati invece 101 arrivando a un totale di 1073, sfondando così quota 1000. Lo riporta la task force nazionale, citata dalla Tass.



La Corea del Sud ha segnato zero contagi domestici di Covid-19 nella giornata di mercoledì per la prima volta dal 15 febbraio, confermando solo 4 casi importati. Le infezioni totali sono salite a 10.765, secondo gli ultimi dati del Korea Centers for Disease Control and Prevention, con i decessi aumentati di una sola unità, a 247, per un tasso di mortalità al 2,29%. Sono 9.059 le persone curate e dimesse dagli ospedali, 137 in più rispetto a martedì. Nel complesso, il tasso di guarigione sfiora è salito all'84,15%.

Il Governo giapponese sta valutando un'estensione di un mese dello 'stato di emergenza', la cui scadenza è prevista il prossimo 6 maggio, per meglio fronteggiare l'emergenza della pandemia del coronavirus. Nel corso di un'audizione del comitato finanziario della Camera alta del Parlamento, il premier Shinzo Abe ha detto che occorrerà aspettare fino alla scadenza del termine, e decidere in base al numero dei contagi, aggiungendo che al momento le prospettive non sono incoraggianti. Ieri, Lo stato di emergenza in Giappone non equivale ad un lockdown sul modello in atto in Italia, piuttosto si tratta di un invito volontario ai cittadini a evitare le uscite non considerate essenziali, e la raccomandazione alle attività commerciali e ai negozi a ridurre gli orari di apertura al pubblico. In base alle ultime rilevazioni di mercoledì, i casi di infezioni a livello nazionale in Giappone sfiorano quota 14.000 con 447 morti accertate.

Criminali offrono in vendita a prezzi esorbitanti nella cosiddetta 'dark web' falsi vaccini contro il coronavirus e farmaci antivirali, oltre ad accessori e indumenti protettivi: lo rivela un rapporto dell'Australian Institute of Criminology realizzato dall'osservatorio sulla criminalità online dell'Australian National University. L'autore del rapporto, Roderic Broadhurst, spiega che la 'dark web' - una rete nascosta di siti accessibili solo attraverso uno speciale software di routing - offre una visione rivelatrice sulle tendenze criminali. "Questo tipo di mercato viene utilizzato per le frodi e la vendita di prodotti contraffatti, e abbiamo visto che prodotti legati al Covid-19 non ne sono esenti".