CINA Coronavirus cinese, l'OMS ammette la sottovalutazione: "rischio elevato"

Coronavirus cinese, l'OMS ammette la sottovalutazione: "rischio elevato".

La diffusione del Coronavirus di Wuhan accelera: la Commissione sanitaria nazionale cinese ha detto nei suoi aggiornamenti quotidiani che i casi d'infezione accertati sono saliti a 4.515 unità, quasi raddoppiati in 24 ore sulle 2.744 unità di ieri. La commissione ha confermato 26 nuovi decessi, a quota 106 totali, secondo quanto è già emerso stamani dalle comunicazioni della Commissione sanitaria di Wuhan. Allo stato, ci sono quasi 7.000 casi sospetti in attesa di conferma.

In considerazione dell'epidemia la National Immigration Administration cinese ha diffuso un messaggio, invitando i cittadini cinesi ad evitare i viaggi all'estero "non necessari" per garantire "salute e sicurezza" di cinesi e stranieri. Secondo l'agenzia la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus. Deciso anche il rinvio sine die dell'inizio del secondo semestre per scuole e università. Il ministero dell'Educazione cinese, con gli studenti nel pieno delle vacanze del Capodanno lunare, non ha fornito ulteriori dettagli.

L'Organizzazione mondiale della sanità ammette l'errore e dichiara che il rischio globale derivante dal coronavirus cinese è "elevato", non "moderato" come aveva scritto negli ultimi rapporti. In quello più recente, infatti, l'organismo dell'Onu rileva un rischio "molto alto in Cina, alto a livello regionale e alto a livello globale". In una nota aggiunge che nelle comunicazioni dei giorni precedenti era stato detto "erroneamente" che il rischio era "moderato", ha spiegato la portavoce Fadela Chaib.

Si riscontra un primo caso di contagio in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria. "Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus", spiega il Ministero della Salute bavarese, "è stato posto sotto controllo medico e in isolamento".



I più letti della settimana: