Coronavirus: contagi in calo in Italia ma salgono le terapie intensive

Continuano a calare, per il secondo giorno consecutivo, i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 320, 159 in meno rispetto a ieri ma sono diminuiti anche i tamponi effettuati, 6.000 in meno. Aumenta invece il numero di ricoverati, 23 in più e salgono anche le terapie intensive che passano da 56 a 58. Resta costante il numero dei morti, 4 e le regioni in cui si sono verificati i maggiori incrementi sono Lazio, Veneto e Lombardia.

In Emilia Romagna 41 i nuovi casi di cui 18 asintomatici e 12 collegati da rientri fuori territorio. Quasi il 96% dei contagiati che si trova in regione presenta sintomi lievi e si trova in isolamento domiciliare, 4 i pazienti in terapia intensiva. La provincia più colpita è Reggio Emilia con 13 nuovi contagi mentre a Rimini, Modena e Imola nessun caso.

Nel mondo sono quasi 22 milioni i positivi al virus. Al primo posto sempre gli Stati Uniti seguiti da Brasile e India. La Cina, dopo la Russia, approva il suo primo vaccino. “Con questo via libera – comunicano da Pechino – strada spianata ad una possibile produzione di massa in tempi rapidi nel caso di un ritorno della pandemia”.