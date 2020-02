COVID 19 Coronavirus, cresce il numero di guariti dal virus in Cina In totale sono 24.743 le persone guarite. Il bilancio degli infettati invece in Cina è di 77.150, 2.592 i decessi.

Coronavirus, cresce il numero di guariti dal virus in Cina.

La Corea del Sud rende noti altri 70 casi di contagio: il totale delle infezioni secondo le autorità sanitarie, sale a 833. Notizie rassicuranti invece arrivano dalla Cina. Il numero giornaliero di pazienti affetti dal coronavirus guariti e dimessi per il sesto giorno consecutivo ha superato quello dei nuovi contagi confermati. Ieri 1.846 persone hanno lasciato gli ospedali dopo essere guarite, un numero molto superiore a quello dei nuovi contagi confermati nello stesso giorno che è stato di 409. In totale sono 24.743 le persone guarite.

Il bilancio degli infettati invece in Cina è di 77.150, 2.592 i decessi. Sale a 50 il bilancio dei morti nella sola città di Qom, in Iran. Un deputato locale accusa le autorità di "non dire la verità" sul numero di vittime. Per ora il bilancio ufficiale è di 61 decessi.



