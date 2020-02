Coronavirus: "gli anticorpi nel plasma delle persone guarite potrebbero essere d'aiuto nella cura" Lo rende noto il China National Biotec Group

Sulla base dei dati ufficiali, l'epidemia da nuovo Coronavirus - dopo l'impennata di ieri delle notifiche dei casi - ha ritrovato il suo ritmo usuale anche nelle cifre in Cina. 1380 le vittime, sei i medici deceduti e oltre 1700 quelli contagiati. “La Cina deve migliorare il sistema di risposta e prevenzione, risolvendo i punti deboli e le criticità emerse” – così il presidente cinese Xi Jinping. Secondo il China National Biotec Group, il plasma delle persone guarite dal Sars-Cov-2 è ricco di anticorpi che potrebbero essere d'aiuto nel curare l'infezione. Di rientro, intanto, in Italia il 17enne bloccato a Wuhan. Rilevato il primo caso in Africa.



