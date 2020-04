COVID-19 Coronavirus in Africa: situazione più grave di quanto sembra Padre Piergiorgio Gamba, missionario in Malawi, ci ha parlato di come si sta cercando di affrontare il virus nel continente. "Il problema del lockdown qui - ci spiega - è che le persone rischiano di morire di fame"

Al momento i casi di Covid-19 nel continente africano sono 17.000 ma data la mancanza di esami si stima che ve ne possano essere molti di più. Con 2.506 casi di coronavirus lo Stato più colpito è il Sudafrica che è anche quello che ha effettuato più test, circa 80.000.

In Malawi i casi di coronavirus accertati sono al momento 16, ci racconta Padre Piergiorgio Gamba, e i morti 2. Il "lockdown" nel paese partirà da questo sabato fino al 9 maggio. Il problema, spiega Padre Gamba, è che qui molta gente vive in villaggi e capanne e non possono rinchiudersi in casa: "Qui le persone vivono del quotidiano, per bere devono arrivare ai pozzi che distano anche diversi chilometri dalle abitazioni e raggiungere i marcati per il cibo. È impossibile vivere la chiusura come in altri continenti perché molti rischierebbero di morire di fame".

Nonostante le difficoltà i ragazzi e le ragazze del Malawi hanno preparato disegni e messaggi di solidarietà per l'Italia, San Marino e il resto del Mondo.

Nel servizio l'intervista a Padre Piergiorgio Gamba

I più letti della settimana: