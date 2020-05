CORONAVIRUS Coronavirus, nel mondo più di 4 milioni di contagi. In quarantena anche il virologo Anthony Fauci

Il virologo Anthony Fauci, il volto più noto della task force della Casa Bianca contro il coronavirus, comincia un periodo di isolamento di 14 giorni dopo un contatto "a basso rischio" con una persona dello staff della Casa Bianca risultato positivo al test. Lo ha riferito lui stesso alla Cnn. Salgono così a tre gli esperti sanitari della task force in auto quarantena.

Intanto il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel mondo ha superato i quattro milioni. Gli Stati Uniti registrano 1.568 vittime nelle ultime 24 ore, facendo così salire il bilancio totale a 78.746. I contagi accertati sono 1.309.164. Intanto in Brasile il numero delle vittime ha superato i 10 mila, mentre i contagiati sono ora oltre 155 mila. Papa Francesco ha telefonato all'arcivescovo di San Paolo, cardinale Odilio Scherer, per manifestare la grande preoccupazione per l'alto numero di vittime di coronavirus in Brasile.

La Corea del Sud ha registrato ieri 24 nuovi casi di coronavirus, il livello giornaliero più alto dal 9 aprile scorso: lo ha reso noto il Centro nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, secondo quanto riporta la Cnn. L'impennata dei contagi sarebbe legata ad un nuovo focolaio a Itaewon, il quartiere della movida della capitale Seul, che ieri ha indotto le autorità a chiudere di nuovo - fino a nuovo ordine - discoteche e pub. Secondo l'ultimo bollettino dell'università Johns Hopkins, in Corea del Sud si contano oggi 256 a fronte di un totale di 10.874 casi.



