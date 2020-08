Coronavirus: non si arresta la crescita dei casi in Usa e Brasile

Dall’inizio del monitoraggio della pandemia sono state contagiate da Coronavirus 5.197.000 persone negli Stati Uniti, +58.150, rispetto i dati di ieri, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. I morti sono stati 166.026, di cui 1.546 nelle ultime 24 ore. Continua il pressing del presidente Donald Trump per riaprire le scuole. «Il 99,99 % dei casi di contagio riguarda gli adulti», ha detto Trump. E ha aggiunto: «I giovani hanno sintomi lievi, le complicazioni sono veramente rare. Tra le persone con meno di 18 anni ci sono più morti per l’influenza». Il presidente poi ha annunciato che il governo fornirà 125 milioni di mascherine ai distretti scolastici del Paese e ha annunciato una serie di misure «di buon senso» da seguire per il ritorno in aula. Intanto nell'ultimo briefing di Donald Trump alla Casa Bianca sulla pandemia erano assenti i due principali esperti, gli immunologi Anthony Fauci e Deborah Birx, che è anche la coordinatrice della task force presidenziale contro il covid-19. Il tycoon è entrato in rotta di collisione con entrambi dopo i loro moniti e le loro critiche sulla gestione della pandemia.

Il Brasile ha registrato ulteriori 1.175 decessi e 55.155 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo dei casi confermati di Covid nel Paese è dunque salito a 3.164.785, mentre il totale delle vittime dall'inizio della pandemia ha raggiunto quota 104.201. Il ministero ha inoltre informato che attualmente sono monitorati 751.107 pazienti mentre altri 2.309.477 sono guariti.

Nella giornata di ieri la Germania aveva registrato 1.445 nuovi casi di contagio, l’incremento più alto dallo scorso maggio. Un aumento che preoccupa le autorità tedesche. Anche la Francia ha registrato un’impennata di nuovi contagi nella giornata di ieri: +2.524. 17 i decessi per un totale di 30.375.