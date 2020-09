Coronavirus: Oms, il saluto col gomito non è sicuro, meglio una mano sul cuore

La pandemia in atto ha velocemente stravolto alcune delle azioni quotidiane a cui si era più abituati. Tra queste, il saluto. In Italia, (ma anche in Spagna o Belgio), niente più baci sulle guance. Ma pure la - molto più formale - stretta di mano, è stata bandita, rapidamente sostituita da un tocco di gomito. Rapidamente, tutti, dagli amici, ai capi di stato, dai parenti ai colleghi, hanno cominciato a salutarsi a "suon di gomitate".

Ma ora l'Oms fa un passo indietro. Il saluto con i gomiti, infatti, non permetterebbe di mantenere la distanza interpersonale di un metro, necessaria per evitare i contagi. Anche il contatto della pelle non sarebbe sicuro. Lo stesso Direttore Generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha retwittato l'economista Diana Ortega. "Meglio portarsi una mano sul cuore", suggeriscono.

La #OMS desaconseja saludar con el codo: lo mejor es llevarse la mano al corazón. El director de la OMS, @DrTedros, rechaza este saludo porque no se guarda la distancia de seguridad y puede haber transmisión del virus a través de la piel pic.twitter.com/eRn1Q57K2F

