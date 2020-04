Coronavirus: record guariti in Italia

Il punto coronavirus in Italia

Continua il calo dei malati di coronavirus in Italia. Oggi sono infatti 107.699 gli attualmente positivi, 10 in meno di ieri, quando erano scesi di ben 528 unità, ed è' il terzo giorno di calo consecutivo dei malati. Continua però ad essere alto il numero delle vittime che supera le 25.000 con un incremento nelle ultime 24 ore di 437 persone. Crescono di molto i guariti: in un solo giorno sono stati 2.723 e complessivamente arrivano a più di 54.000. Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva. Ad oggi sono 2.384, 87 in meno rispetto a ieri.

Nel mondo sono stati superati i due milioni e mezzo di contagi con oltre 800.000 casi negli Stati Uniti. Nel Missouri il procuratore generale Eric Schmitt ha presentato una causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nel provocate dal coronavirus. La Cina respinge la mossa dello Stato americano definendola "a dir poco una assurdità" e priva di base fattuale o legale.