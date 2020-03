Coronavirus: rinviato il Festival di Cannes

Il Festival del cinema di Cannes, inizialmente previsto dal 12 al 23 maggio, conferma un rinvio in data da destinarsi.

In una nota, gli organizzatori scrivono che "in questo momento di crisi globale i nostri pensieri vanno alle vittime del Covid ed esprimiamo solidarietà a quelli che stanno combattendo con la malattia. Abbiamo preso la decisione: il festival di Cannes non si svolgerà nelle date previste".

Non si parla però di annullamento. "Molte ipotesi sono allo studio" - scrivono gli organizzatori - la principale "sarebbe in semplice rinvio, a Cannes, tra fine giugno e inizio luglio 2020".