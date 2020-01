Coronavirus: sale il bilancio dei morti. Oggi il rientro degli italiani da Wuhan

E' di 107 morti e 7.700 infezioni l'ultimo bilancio del coronavirus. In condizioni critiche 277 pazienti nell'Hubei. L'aumento giornaliero delle vittime è stato di 38 unità, il più alto dall'inizio dell'epidemia; oltre 1.700 i nuovi casi.

Ikea chiude tutti gli store in Cina. Rinviate tutte le partite di calcio nel Paese. Le compagnie aeree British Airways, United Airlines, American Airlines e Lufthansa hanno sospeso tutti i voli da e per la Cina. Crolla del 3% la Borsa di Taiwan.

Pronto il volo per gli italiani: al loro arrivo scatterà un protocollo sanitario, messo a punto dal Ministero della Salute, che prevede un periodo di quarantena. Salgono a 10 i casi in Europa: uno in Finlandia, cinque in Francia e quattro in Germania. Negativi tutti i casi sospetti in Italia. Previsto sempre per oggi anche il rimpatrio dei britannici. Infetti tre dei giapponesi rientrati da Wuhan.

Oggi riunione degli esperti Oms, che potrebbe dichiarare l'emergenza internazionale.