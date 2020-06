Coronavirus: salgono i contagi in Italia. In Germania focolaio in un'industria di carne

Prelevamento di un tampone

Sono 238.275 i contagiati da coronavirus in Italia. L'incremento giornaliero è di 262 nuovi casi, ieri era di 251. Sono 7 però le regioni ad aumento zero: Marche, Campania, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata. Sono 49 nelle ultime 24 ore le vittime, il cui numero totale sale a 34.610. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva: oggi sono 152 i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione, 9 meno di ieri. I malati con sintomi sono invece 2.474. Sono saliti a 182.453 i guariti e i dimessi, con un incremento di 546 persone.

In Emilia Romagna sono 4 le nuove positività registrate: tre uomini e una donna individuati a seguito degli screening. Attualmente i residenti in provincia diagnosticati positivi dall'inizio dell’infezione sono 2.084 e le persone attualmente in malattia 25.

Non migliora la situazione negli Stati Uniti che pur registrando per il nono giorno meno di mille morti, resta il Paese più colpito. Grave anche in America Latina, dove i contagi totali sono vicini ai due milioni, con il Brasile che ha superato da solo il milione. In Germania più di 1000 dipendenti di un'industria di carne sono risultati positivi al coronavirus. L'esplosione dell'infezione aveva già portato alla chiusura delle scuole e degli asili infantili della zona nei giorni scorsi.