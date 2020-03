Coronavirus: Trump dichiara stato di emergenza nazionale

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale in tutti gli Stati Uniti per contrastare il diffondersi dei contagi da coronavirus. Cresce di ora in ora l'allarme con i 1.900 casi superati in tutto il Paese ed almeno 41 morti. L'annuncio, in una conferenza stampa convocata in risposta alle polemiche sul numero insufficiente di test compiuti negli Usa e in vista del G7 straordinario di lunedì in cui i leader delle potenze mondiali si confronteranno sull'evoluzione della pandemia e sulla necessità di una risposta coordinata.