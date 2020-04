CORONAVIRUS Coronavirus. Trump pensa alla riapertura. Onu: massimo sforzo per vaccino entro l'anno

Negli Usa i morti di coronavirus hanno superato i 28 mila (28.326), i casi di contagio i 636 mila (636.350). È l'ultimo aggiornamento del sito della Johns Hopkins UniversityDonald. Trump ha annunciato che, secondo i dati, gli Usa hanno superato il picco dei casi di coronavirus e che oggi svelerà le "direttive" per "riaprire" l'economia americana prima del primo maggio. "Riapriremo alcuni Stati prima di altri e penso che alcuni Stati possano davvero riaprire prima del primo maggio", ha proseguito, riferendosi alla scadenza delle linee guida per il distanziamento sociale. Il presidente americano torna anche ad attaccare l'Oms dopo aver sospeso i finanziamenti in attesa dall'esito dell'inchiesta Usa sulla risposta dell'agenzia Onu al coronavirus: "Hanno fatto un orribile, tragico errore" nella gestione della pandemia di coronavirus "o forse sapevano cosa stava succedendo". "Hanno trattato gli Usa molto male a favore della Cina", ha aggiunto.

La Cina ha registrato mercoledì 46 nuovi casi di coronavirus, di cui 34 importati e 12 domestici, relativi a Guangdong (5), Heilongjiang (4) e Pechino (3). La Commissione sanitaria nazionale (Nhc), nel suo bollettino quotidiano, ha riportato anche zero nuovi decessi. I contagi di ritorno sono saliti a 1.534 totali, di cui 636 risoltisi con la guarigione. Le infezioni sono salite a 82.341 nel conteggio complessivo su scala nazionale, con 1.107 persone sotto trattamento medico, 3.342 decessi e 77.892 pazienti che si sono ripresi, portando il tasso di guarigione al 94,59%. I nuovi asintomatici sono 64, inclusi 3 dall'estero: il numero di persone sotto osservazione medica è di 1.032.

La Corea del Sud ha registrato mercoledì 22 nuovi casi di coronavirus, portando il totale delle infezioni a livello nazionale a 10.613. Secondo gli aggiornamenti quotidiani forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), si tratta del quarto giorno di fila con casi di contagio sotto quota 30. In aumento di ulteriori 4 unità il conto dei decessi, a 229 totali, mentre i pazienti dimessi dagli ospedali o che hanno concluso il periodo di quarantena per il recupero dall'infezione sono aumentati di 141 unità, a 7.757, portando il tasso di guarigione al 73%.

La Libia registra altri nuovi casi di coronavirus che portano il totale dei contagi confermati a 48. Lo rende noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook precisando che i malati guariti sono 11. Finora nel Paese nordafricano il virus ha provocato un morto.



"Abbiamo bisogno di uno sforzo ambizioso per garantire un approccio armonioso, integrato e ottimizzato per massimizzare la velocità e la scala necessaria al dispiegamento universale di un vaccino entro la fine del 2020": lo ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, in una video conferenza con una cinquantina di Paesi africani membri delle Nazioni Unite. "Il solo strumento che permette il ritorno del mondo ad un sentimento di 'normalità' è un vaccino sicuro ed efficace", che "salverebbe milioni di vite e innumerevoli miliardi di dollari", ha aggiunto.

Il furto, il secondo in poche settimane, di cavi telefonici a Guayaquil, principale porto e capitale industriale dell'Ecuador, ha lasciato senza servizio di Internet gran parte degli utenti di questa città che è considerata epicentro dell'epidemia di coronavirus che ha contagiato finora nel Paese 7.858 persone, di cui 388 sono morte. I media ecuadoriani hanno spiegato che i 'soliti ignoti' che si appropriano di notte dei cavi telefonici, ne estraggono il rame che viene quindi fuso in luoghi clandestini, e poi illegalmente venduto.





