Coronavirus, Trump sospende i viaggi dall'Europa: misura “dura ma necessaria”

A partire dalla mezzanotte di venerdì (le 5 del mattino in Italia), nessun aereo potrà partire dall'Europa con destinazione Stati Uniti: è la misura "dura ma necessaria" annunciata da Donald Trump in un breve e compassato discorso alla nazione dallo studio Ovale sull'emergenza coronavirus, che in Usa si sta aggravando giorno dopo giorno. Il bando non include la Gran Bretagna, nonostante siano già stati confermati 460 casi. Il provvedimento, ha precisato, non riguarda i cargo commerciali.

"Abbiamo fatto una mossa salvavita con la Cina, ora dobbiamo intraprendere la stessa azione con l'Europa", ha spiegato elogiando la risposta "veloce e professionale" da parte degli Usa. Trump ha annunciato anche misure per i lavoratori che sono ammalati, in quarantena o che si stanno prendendo cura di altri contagiati. Mentre i dem che si preparano a chiedere al presidente di dichiarare lo stato di emergenza nazionale e di utilizzare tutti i 40 miliardi di dollari disponibili nel fondo anti calamità a disposizione della Fema, la protezione civile americana.

Durante il suo discorso, la Nba ha deciso di sospendere la stagione a tempo indeterminato dopo che un giocatore di Utah Jazz è stato trovato positivo.