MEDIO ORIENTE Corridoio marittimo tra Cipro e Gaza: oggi prima operazione pilota Il portavoce del ministro degli esteri israeliano Lior Haiat appoggia l'iniziativa

Corridoio marittimo tra Cipro e Gaza: oggi prima operazione pilota.

“Speriamo di poter dare l'ufficialità tra sabato e domenica, ormai siamo molto vicini”: sono le parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che annuncia importanti passi in avanti per l'apertura del corridoio marittimo tra Cipro e Gaza. La presidente dell'esecutivo Ue ha indicato che la prima operazione pilota - in collaborazione con gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi - partirà oggi con una nave che lascerà il porto cipriota per portare i primi aiuti nella Striscia e testare il corridoio.

Il portavoce del ministro degli esteri israeliano Lior Haiat appoggia l'iniziativa che consentirà, dice, di accrescere gli aiuti umanitari per Gaza ma solo dopo che essi siano stati sottoposti ad ispezioni di sicurezza. Israele, aggiunge, continuerà a consentire l'ingresso di aiuti umanitari per gli abitanti della striscia in coordinamento con gli Stati Uniti e i nostri alleati.

Proprio dagli USA alti funzionari dell'amministrazione Biden accusano Hamas di ostacolare l'intesa per la pace rifiutandosi di rilasciare gli ostaggi malati, anziani e donne. Oggi però, secondo fonti diplomatiche americane, potrebbe esserci una svolta con l'annuncio di un cessate il fuoco di almeno 6 settimane: tutto dipenderà dall'ok del movimento islamista a rilasciare gli ostaggi vulnerabili.

