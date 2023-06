Corsa contro il tempo per il sottomarino disperso, restano poche ore di ossigeno

"Nessun risultato" per ora nelle ricerche del Titan, il sommergibile turistico disperso da domenica dopo la sua immersione verso il relitto del Titanic. Lo ha riferito in una conferenza stampa un portavoce della guardia costiera Usa, aggiungendo che i cinque passeggeri hanno circa 41 ore di ossigeno. Corsa contro il tempo per salvare i cinque passeggeri vip a bordo, tra loro un uomo d'affari pachistano e suo figlio, il 58enne miliardario britannico Hamish Harding, il numero uno dell'azienda proprietaria del mezzo Stockton Rush e il pilota di sommergibili francese Paul-Henry Nargeolet. Anche Parigi partecipa alle ricerche. L'istituto oceanografico Ifremer ha dirottato la sua nave Atalante, dotata di un robot sottomarino, verso la zona.